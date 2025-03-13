"Барыс" совершил фантастический камбэк и выиграл в гостях у "Адмирала"

13 марта казахстанский хоккейный клуб "Барыс" провел невероятный матч в рамках игр КХЛ, отыгравшись со счета 1:4 и победив по буллитам в гостевом противостоянии "Адмирал" из Владивостока – 5:4, сообщает Zakon.kz.

Начало выездной встречи ничего хорошего не принесло гостям из Астаны, они два раза проигрывали по ходу игры с разницей в три шайбы.

Однако подопечные Галыма Мамбеталиева сумели собраться и дали хозяевам льда настоящий бой в третьем периоде матча.

Первую шайбу у "астанчан" во Владивостоке забросил Алихан Омирбеков.

Затем отличились Семён Симонов, Михаил Рахманов и Адиль Бекетаев.

При счете 4:4 команды не воспользовались своим шансом в овертайме, и им пришлось прибегнуть к серии буллитов, где удача была на стороне казахстанского коллектива.

После этой победы в активе "Барыса" 35 очков после 64 матчей. Наши хоккеисты все еще идут на последнем месте Восточной конференции КХЛ.

Перед приездом во Владивосток казахстанская команда потерпела поражение в Москве от ЦСКА со счетом 0:3.

