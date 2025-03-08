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Спорт

"Барыс" потерпел разгромное поражение от ЦСКА

&quot;Барыс&quot;, ЦСКА, хоккей, поражение, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 22:38 Фото: hcbarys.kz
Астанинский хоккейный клуб "Барыс" 8 марта не смог одержать вторую победу подряд в КХЛ, уступив ЦСКА с разгромным счетом 0:3, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, этот матч стал возвращением к привычному сценарию для команды, которая после победы над "Сибирью" (4:1) не сумела справиться с московским клубом.

Астанинцы не смогли забить в течение всей игры, пропустив все три гола в первом и втором периодах, а в заключительной двадцатиминутке счет не изменился.

Подопечные Галыма Мамбеталиева продолжают оставаться на последнем месте в турнирной таблице. 13 марта "Барыс" отправится в гостевой матч против "Адмирала" из Владивостока.

Ранее астанинский "Барыс" с разгромным счетом проиграл челябинскому "Трактору".

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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