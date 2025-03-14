Месси забил победный гол и помог клубу выйти в 1/4 финала Кубка чемпионов
Фото: Instagram/intermiamicf
Рано утром 14 марта американский футбольный клуб "Интер Майами" переиграл на выезде "Кавальер" (Ямайка) со счетом 2:0 в рамках игр Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Решающий мяч на 92-й минуте забил Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.
Это третий гол аргентинского футболиста в текущем сезоне. Месси вышел на поле впервые за последние 4 матча, ранее он пропустил три игры подряд из-за перенапряжения мышц.
Капитан "Интер Майами" отличился на 92-й минуте ответного поединка 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против команды "Кавальер" (2:0).
Форвард вышел на замену во втором тайме вместо уругвайца Луиса Суареса, на счету которого первый мяч.
Тем самым 37-летний аргентинец в новом сезоне сыграл 4 игры, где набрал 5 (3+2) очков.
Благодаря победе над ямайским коллективом теперь "Интер Майами" сыграет в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
Месяц назад лидер клуба из Флориды забил свой 851-й карьерный гол при морозе в 15 градусов.
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