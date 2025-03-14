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Спорт

Месси забил победный гол и помог клубу выйти в 1/4 финала Кубка чемпионов

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 09:34 Фото: Instagram/intermiamicf
Рано утром 14 марта американский футбольный клуб "Интер Майами" переиграл на выезде "Кавальер" (Ямайка) со счетом 2:0 в рамках игр Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Решающий мяч на 92-й минуте забил Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

Это третий гол аргентинского футболиста в текущем сезоне. Месси вышел на поле впервые за последние 4 матча, ранее он пропустил три игры подряд из-за перенапряжения мышц.

Капитан "Интер Майами" отличился на 92-й минуте ответного поединка 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против команды "Кавальер" (2:0).

Форвард вышел на замену во втором тайме вместо уругвайца Луиса Суареса, на счету которого первый мяч.

Тем самым 37-летний аргентинец в новом сезоне сыграл 4 игры, где набрал 5 (3+2) очков.

Благодаря победе над ямайским коллективом теперь "Интер Майами" сыграет в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Месяц назад лидер клуба из Флориды забил свой 851-й карьерный гол при морозе в 15 градусов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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