Восемь клубов продолжают борьбу за главный трофей Лиги конференций УЕФА

Фото: Instagram/conferenceleague

В ночь на 14 марта объявили список команд, которые продолжают гонку за титул третьего по значимости клубного турнира Европы по футболу – Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.

По итогам завершившихся матчей 1/8 финала Лиги конференций далее путевки в следующий раунд будут разыграны между клубами из семи стран. "Бетис" (Испания) – "Ягеллония" (Польша). "Целе" (Словения) – "Фиорентина" (Италия). Публикация от UEFA Conference League (@conferenceleague) "Рапид" (Австрия) – "Юргорден" (Швеция). "Легия" (Польша) – "Челси" (Англия). Публикация от UEFA Conference League (@conferenceleague) Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций запланированы на 10 апреля, а ответные поединки пройдут 17 апреля. Действующим победителем третьего по значимости клубного турнира Европы является греческий "Олимпиакос", который в финале прошлого сезона одолел итальянскую "Фиорентину" со счетом 1:0.

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