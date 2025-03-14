Восемь клубов продолжают борьбу за главный трофей Лиги конференций УЕФА
Фото: Instagram/conferenceleague
В ночь на 14 марта объявили список команд, которые продолжают гонку за титул третьего по значимости клубного турнира Европы по футболу – Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.
По итогам завершившихся матчей 1/8 финала Лиги конференций далее путевки в следующий раунд будут разыграны между клубами из семи стран.
"Бетис" (Испания) – "Ягеллония" (Польша).
"Целе" (Словения) – "Фиорентина" (Италия).
"Рапид" (Австрия) – "Юргорден" (Швеция).
"Легия" (Польша) – "Челси" (Англия).
Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций запланированы на 10 апреля, а ответные поединки пройдут 17 апреля.
Действующим победителем третьего по значимости клубного турнира Европы является греческий "Олимпиакос", который в финале прошлого сезона одолел итальянскую "Фиорентину" со счетом 1:0.
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