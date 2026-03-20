Спорт

Осталось восемь клубов в борьбе за титул Лиги Европы УЕФА

Футбол Список 1/4 финала ЛЕ, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 10:43 Фото: Instagram/EUROPALEAGUE
Во втором по значимости футбольном клубном турнире Лиге Европы стали известны восемь команд, которые вскоре поспорят за право стать лучшими в текущем сезоне, сообщает Zakon.kz.

Список лучшей восьмерки клубов Лиги Европы сезона 2025/25 стал доступен после завершения ответных матчей 1/8 финала.

Тем самым 9 апреля в рамках первых игр 1/4 финала Лиги Европы УЕФА встретятся:

  • "Брага" (Португалия) – "Бетис" (Испания).
  • "Фрайбург" (Германия) – "Сельта" (Испания).
  • "Порту" (Португалия) – "Ноттингем Форест" (Англия).
  • "Болонья" (Италия) – "Астон Вилла" (Англия).

Ответные поединки состоятся 16 апреля на полях команд, указанных в парах вторыми.

Между тем 900-й карьерный гол Лионеля Месси не помог "Интер Майами" в Кубке чемпионов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
