Осталось восемь клубов в борьбе за титул Лиги Европы УЕФА
Во втором по значимости футбольном клубном турнире Лиге Европы стали известны восемь команд, которые вскоре поспорят за право стать лучшими в текущем сезоне, сообщает Zakon.kz.
Список лучшей восьмерки клубов Лиги Европы сезона 2025/25 стал доступен после завершения ответных матчей 1/8 финала.
Тем самым 9 апреля в рамках первых игр 1/4 финала Лиги Европы УЕФА встретятся:
- "Брага" (Португалия) – "Бетис" (Испания).
- "Фрайбург" (Германия) – "Сельта" (Испания).
- "Порту" (Португалия) – "Ноттингем Форест" (Англия).
- "Болонья" (Италия) – "Астон Вилла" (Англия).
Ответные поединки состоятся 16 апреля на полях команд, указанных в парах вторыми.
