Роналду забил 928-й карьерный гол и покинул поле недовольным после замены

Знаменитый форвард Криштиану Роналду оформил 928-й гол в карьере, отметившись забитым мячом на четвертой минуте поединка саудовского чемпионата в ворота "Аль-Холуда". Но португальца заменили до истечения игрового времени, из-за чего он выразил свое недовольство, сообщает Zakon.kz.

40-летний нападающий "Аль-Насра" открыл счет в матче 25-го тура саудовской Суперлиги против "Аль-Холуда" и тем самым забил 928-ой гол за всю свою карьеру.

Из этой коллекций 793 гола записаны на клубном уровне и 135 в составе сборной Португалии.

В итоге встреча закончилась победой "Аль-Насра" со счетом 3:1, а сам Криштиану Роналду остался недовольным игрой, так как был заменен на 61-й минуте.

Он без настроения покинул поле и сразу ушел в раздевалку, выразив свой гнев.

Поразив ворота "Аль-Холуда", Роналду укрепил рейтинг в гонке снайперов саудовского первенства. В его активе сейчас 19 голов, за ним идут Абдерразак Амдалла (17), Карим Бензема и Айвен Тоуни (16).

Накануне Криштиану получил вызов в сборную Португалии на предстоящие игры Лиги наций УЕФА против Дании, которые запланированы на 20 и 23 марта.

В начале текущей недели капитан "Аль-Насра" отметился новым рекордом в свои 40 лет.

