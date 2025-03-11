Криштиану Роналду отметился новым рекордом в 40 лет

В ночь на 11 марта знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду открыл новую страницу в личных показателях. Он забил больше голов после 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Подобным достижением 40-летний форвард может похвалиться после того, как его "Аль-Наср" дома разгромил иранский "Эстегляль" (3:0) в рамках ответного матча 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.

Роналду реализовал пенальти на 27-й минуте встречи, удачно переиграв голкипера гостей. Данный гол стал 927-м в профессиональной карьере Криштиану, из них 463 гола футболист забил до 30-летия, а 464 были оформлены за последние 10 лет.

Также лидер "Аль-Насра" оформил свой 173-й пенальти за карьеру из 204 попыток.

Плюс ко всему гол Роналду позволил его команде пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии.