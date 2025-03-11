#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
494.84
537.4
5.58
Спорт

Криштиану Роналду отметился новым рекордом в 40 лет

Футбол Новый рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 12:10 Фото: Instagram/alnassr
В ночь на 11 марта знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду открыл новую страницу в личных показателях. Он забил больше голов после 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Подобным достижением 40-летний форвард может похвалиться после того, как его "Аль-Наср" дома разгромил иранский "Эстегляль" (3:0) в рамках ответного матча 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.

Роналду реализовал пенальти на 27-й минуте встречи, удачно переиграв голкипера гостей. Данный гол стал 927-м в профессиональной карьере Криштиану, из них 463 гола футболист забил до 30-летия, а 464 были оформлены за последние 10 лет.

Также лидер "Аль-Насра" оформил свой 173-й пенальти за карьеру из 204 попыток. 

Плюс ко всему гол Роналду позволил его команде пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
ФК "Ливерпуль" может праздновать первый титул текущего сезона
Спорт
11:05, Сегодня
ФК "Ливерпуль" может праздновать первый титул текущего сезона
Александр Овечкин намекнул о возвращении в московское "Динамо"
Спорт
10:02, Сегодня
Александр Овечкин намекнул о возвращении в московское "Динамо"
Казахстан завоевал 14 золотых медалей на Кубке мира по кикбоксингу
Спорт
08:55, Сегодня
Казахстан завоевал 14 золотых медалей на Кубке мира по кикбоксингу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: