В Бразилии погибли семь баскетболистов в результате ДТП
Как передает Globo, всего в автобусе находились около 40 человек и команда возвращалась с соревнований, где одержала победу.
Другие пассажиры получили различные травмы и были экстренно госпитализированы.
Детали аварии пока не установлены, полиция занимается расследованием, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.
По информации источника, пассажирами транспортного средства была дружина из Жуазейру-ду-Норте и участвовала в турнире в Собрале.
ДТП произошло во время обратного пути спортсменов. По предварительным сообщениям полиции, пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности: при опрокидывании автобуса пострадавшие были выброшены из него и задавлены им.
Министерство спорта и бразильская баскетбольная конфедерация (CBB) опубликовали заявление, в котором выразили сожаление по поводу трагедии.