В Бразилии погибли семь баскетболистов в результате ДТП

15 июня на трассе CE-187 в бразильском штате Сеара перевернулся автобус, который перевозил игроков и тренерский штаб баскетбольной команды "Баскет Сеаренсе". В результате этой трагедии на месте скончались семь баскетболистов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Globo, всего в автобусе находились около 40 человек и команда возвращалась с соревнований, где одержала победу.

Другие пассажиры получили различные травмы и были экстренно госпитализированы.

Детали аварии пока не установлены, полиция занимается расследованием, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

По информации источника, пассажирами транспортного средства была дружина из Жуазейру-ду-Норте и участвовала в турнире в Собрале.

ДТП произошло во время обратного пути спортсменов. По предварительным сообщениям полиции, пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности: при опрокидывании автобуса пострадавшие были выброшены из него и задавлены им.

Министерство спорта и бразильская баскетбольная конфедерация (CBB) опубликовали заявление, в котором выразили сожаление по поводу трагедии.