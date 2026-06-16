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Спорт

В Бразилии погибли семь баскетболистов в результате ДТП

Баскетбол Смерть Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 12:10 Фото: pixabay
15 июня на трассе CE-187 в бразильском штате Сеара перевернулся автобус, который перевозил игроков и тренерский штаб баскетбольной команды "Баскет Сеаренсе". В результате этой трагедии на месте скончались семь баскетболистов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Globo, всего в автобусе находились около 40 человек и команда возвращалась с соревнований, где одержала победу.

Другие пассажиры получили различные травмы и были экстренно госпитализированы.

Детали аварии пока не установлены, полиция занимается расследованием, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

По информации источника, пассажирами транспортного средства была дружина из Жуазейру-ду-Норте и участвовала в турнире в Собрале.

ДТП произошло во время обратного пути спортсменов. По предварительным сообщениям полиции, пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности: при опрокидывании автобуса пострадавшие были выброшены из него и задавлены им.

Министерство спорта и бразильская баскетбольная конфедерация (CBB) опубликовали заявление, в котором выразили сожаление по поводу трагедии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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