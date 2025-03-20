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Спорт

Министр спорта Зимбабве стала первой женщиной – главой МОК

Кирсти Ковентри стала первой женщиной-главой МОК, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 20:54 Фото: Instagram/officialkirstycoventry
Министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри стала новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте организации, Ковентри стала первой женщиной – главой МОК. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня 2025 года. Ковентри отметила, что гордится победой в голосовании.

Помимо Ковентри, на пост претендовали вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, а также глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.

Ковентри является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию на дистанции 200 м на спине. Она находится на должности министра спорта Зимбабве с 2018 года.

Ранее ведущие спортивные функционеры планеты издали указ в отношении нынешнего президента этой организации Томаса Баха. Он получил статус пожизненного почетного президента МОК.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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