Конькобежцы Евгений Кошкин и Кристина Силаева вернулись домой

В сети появились кадры, как в столичном аэропорту встречают казахстанских спортсменов Евгения Кошкина и Кристину Силаеву. Конькобежцы вернулись с чемпионата мира, которой проходил в Норвегии, сообщает Zakon.kz.

13-16 марта в норвежском Хамаре состоялся чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2025 года. От Казахстана в соревнованиях участвовали Евгений Кошкин и Кристина Силаева.

Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин не смог попасть на пьедестал чемпионата мира на отдельных дистанциях. Атлет выступил на своей коронной дистанции 500 метров. В нынешнем сезоне он победил на двух этапах Кубка мира в этой дисциплине. Однако на первенстве в Хамаре Кошкин с результатом 34,63 секунды занял восьмое место. Победу с рекордом трека одержал нидерландец Дженнинг де Бу (34,24). "Серебро" и "бронзу" выиграли американцы Джордан Штольц (23,38) и Купер Маклеод (34,52), соответственно.

Этот успех стал продолжением его выдающегося сезона: ранее в 2025 году Кошкин одержал победы на двух этапах Кубка мира на дистанции 500 метров, а также завоевал серебряную медаль на IX зимних Азиатских играх в Харбине.

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В третий день соревнований девушки соревновались на дистанции 1000 метров. Казахстанка Кристина Силаева также остановилась в шаге от медали чемпионата мира. Конькобежка стала четвертой на дистанции 500 метров. На финише она показала 37,87.

16 марта стало известно, что Адиль Галиахметов вышел в финал чемпионата мира по шорт-треку.