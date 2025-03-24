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Спорт

Сборная команда Казахстана по биатлону вернулась домой

Встреча спортсменов, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 16:56 Фото: скриншот видео
В соцсетях появились кадры, как в столичном аэропорту встречают спортсменов национальной сборной по биатлону, которые вернулись с Кубка мира, проходившего в Холменколлене (Норвегия) 21-23 марта, сообщает Zakon.kz.

В Международном аэропорту Астаны прибывшим устроили небольшой праздник – спортсменов встречали с баурсаками, кумысом и музыкой.

К слову, наши спортсмены только вернулись на родину после участия в IX зимних Азиатских играх. Сразу же после соревнований в Китае они отправились на другие состязания.

Отметим, что IX зимние Азиатские игры проходили с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине (Китай). Тогда биатлонист Вадим Куралес завоевал "серебро" в спринте на 10 км и серебряную медаль в эстафете. А Арина Крюкова стала бронзовым призером в командном зачете.

Всего по итогам соревнований казахстанские спортсмены сумели завоевать в общей сложности 20 наград: четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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