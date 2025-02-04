Экс-тренер сборной Казахстана Черчесов высказался об Александре Овечкине

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу, российский специалист Станислав Черчесов рассказал, что внимательно следит за выступлениями своего соотечественника, форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в его гонке за рекордом Уэйна Гретцки, сообщает Zakon.kz.

Сейчас не только Черчесов, но и весь спортивный мир следит за хоккейными битвами НХЛ, где всех интересует только один вопрос: "Сможет ли Овечкин догнать вечный рекорд легендарного канадца Гретцки?".

Как пишет Матч-ТВ, Черчесов считает себя одним из ярых фанатов капитана "Вашингтона".

"Никогда не думал, что я такой сентиментальный. Каждое утро смотрю и думаю, забил Овечкин или нет. Никогда не думал, что это со мной будет. Знаю Александра лично. Не могу сказать, что друзья, но пару раз пересекались. Великолепный парень, всей страной за него переживаем. Я первый его болельщик. Овечкин выходит и играет на команду, отсюда и голы. Если он будет выходить и забивать только для себя, то результата и шайб не будет. Он опытный спортсмен и знает, что только команда поможет установить этот рекорд". Станислав Черчесов

К этой минуте российский форвард забросил 877 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая только Гретцки (894).

На днях лидер столичного коллектива отметился трогательным жестом в отношении внука легенды "Вашингтона" – Петера Бондры.

