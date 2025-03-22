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Спорт

Казахстан и Уэльс завершили первый тайм матча отбора ЧМ-2026 вничью

Казахстан и Уэльс, первый тайм, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 01:40 Фото: qazaqstan.tv
Первый тайм матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Казахстана и Уэльса завершился со счетом 1:1, сообщает Zakon.kz.

Встреча проходит на стадионе "Кардифф Сити" в столице Уэльса. Уже на девятой минуте валлийцы открыли счет: мяч после рикошета от защитника Александра Марочкина оказался в воротах сборной Казахстана. Гол записан на нападающего "Лидс Юнайтед" Даниэла Джеймса.

На 27-й минуте казахстанцы сравняли счет с пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой защитника Уэльса Коннора Робертса после удара Ислама Чеснокова. Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген точно пробил по центру ворот — 1:1. Это первый гол команды за последние семь официальных матчей.

Также в первом тайме желтую карточку получил нападающий казахстанской сборной Максим Самородов. Валлийцы опасно атаковали в концовке тайма, но вратарь Александр Заруцкий несколько раз спас команду от пропущенного мяча. На 45-й минуте Еркин Тапалов попытался пробить с дальней дистанции, однако голкипер Уэльса Карл Дарлоу отразил удар.

Ранее Казахстан назвал стартовый состав на матч с Уэльсом. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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