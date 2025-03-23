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Спорт

Знаменитый боксер отказался от боя с Биволом в Саудовской Аравии

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 05:56 Фото: Instagram/bivol_d
Промоутер американского боксера Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 КО) Сэмпсон Левковиц объявил, что бой его подопечного с Дмитрием Биволом в Саудовской Аравии не состоится, сообщает Zakon.kz.

В интервью Шону Зиттелу промоутер Бенавидеса рассказал, что они категорически против проведения этого боя в Саудовской Аравии. Американский специалист объяснил, почему им не интересен бой в Эр-Рияде.

"В ивентах от РВС Эла Хэймона никогда не бывает по 45-50 тысяч проданных PPV. Речь всегда идет о цифре свыше 100 тысяч. Если что, мы готовы даже к промоутерским торгам. Поверьте, мы готовы и к такому повороту. Если Аль аш-Шейх захочет сделать совместное шоу с нами здесь, в Америке, мы будем рады", – сказал Сэмпсон Левковиц.

Есть риск, что уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) в ближайшее время все же потеряет статус абсолютного чемпиона мира.

Ранее глава UFC дал прогноз о будущем Топурии в легком весе.

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Аксинья Титова
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