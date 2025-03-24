#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
502.83
545.37
5.95
Спорт

Жительница Риддера сделала 100 приседаний с бараном на плечах

В Риддере женщина сделала 100 приседаний с бараном на плечах, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 07:37 Фото: Instagram/cheremshanochka_vesti
22 марта на городской площади Республики молодая мама Айым Нұржанқызы сделала 100 приседаний в соревнованиях қой көтеру, сообщает Zakon.kz.

Соревнования қой көтеру прошли в рамках празднования Наурыз мейрамы. Гран-при соревнований завоевала 25-летняя Айым Нұржанқызы, которая восхитила всех своей невероятной выдержкой и позитивом.

Она подняла барана 100 раз и стала абсолютной чемпионкой этого зрелищного состязания.

Именно этого барана и подарили победительнице. Захватывающим видео поделился местный Instagram-паблик Ridder live.

Қой көтеру изначально был не столько спортивным состязанием, сколько испытанием физической силы и мужества, характерным для кочевых традиций. В древности такой конкурс мог использоваться как способ демонстрации силы и ловкости, а также в качестве развлечения на праздниках или ярмарках. Сегодня қой көтеру является частью культурного наследия Казахстана, и в некоторых местах проводятся специальные соревнования по этому виду спорта.

Также 22 марта жители Актау в национальной одежде установили мировой рекорд, а в Кокшетау прошел уникальный парад кимешеков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Роналду забил 929-й карьерный гол и достиг нового показателя в мировом футболе
Спорт
09:23, Сегодня
Роналду забил 929-й карьерный гол и достиг нового показателя в мировом футболе
Софья Самоделкина отправляется на чемпионат мира по фигурному катанию
Спорт
08:30, Сегодня
Софья Самоделкина отправляется на чемпионат мира по фигурному катанию
Роналду вручили сертификат от Книги рекордов Гиннесса
Спорт
08:08, Сегодня
Роналду вручили сертификат от Книги рекордов Гиннесса
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: