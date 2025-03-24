Жительница Риддера сделала 100 приседаний с бараном на плечах

22 марта на городской площади Республики молодая мама Айым Нұржанқызы сделала 100 приседаний в соревнованиях қой көтеру, сообщает Zakon.kz.

Соревнования қой көтеру прошли в рамках празднования Наурыз мейрамы. Гран-при соревнований завоевала 25-летняя Айым Нұржанқызы, которая восхитила всех своей невероятной выдержкой и позитивом.

Она подняла барана 100 раз и стала абсолютной чемпионкой этого зрелищного состязания.

Именно этого барана и подарили победительнице. Захватывающим видео поделился местный Instagram-паблик Ridder live.

Қой көтеру изначально был не столько спортивным состязанием, сколько испытанием физической силы и мужества, характерным для кочевых традиций. В древности такой конкурс мог использоваться как способ демонстрации силы и ловкости, а также в качестве развлечения на праздниках или ярмарках. Сегодня қой көтеру является частью культурного наследия Казахстана, и в некоторых местах проводятся специальные соревнования по этому виду спорта.

Также 22 марта жители Актау в национальной одежде установили мировой рекорд, а в Кокшетау прошел уникальный парад кимешеков.