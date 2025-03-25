#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
502.83
545.37
5.95
Спорт

Ибрагим Магомадов принес Казахстану первую медаль чемпионата Азии в Иордании

Ибрагим Магомадов принес первую медаль Казахстану на чемпионате Азии, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 22:23 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ибрагим Магомадов стал бронзовым призером чемпионата Азии в Аммане. Спортсмен успешно представил страну в весовой категории до 77 кг, сообщает Zakon.kz.

В схватке за третье место Магомадов оказался сильнее Амро Саде (Иордания). 

Как отметили в пресс-службе НОК РК, также за третье место 25 марта поборется Шамиль Ожаев (до 87 кг).

Алимхан Сыздыков (до 130 кг) выступит в финале ЧА. 

Между тем Ербол Камалиев (до 55 кг) и Султан Асетулы (до 63 кг) уступили в схватках за "бронзу". 

Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "серебро" на чемпионате мира в Албании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанцы выступят в Словении на престижном международном турнире по настольному теннису
Спорт
20:27, Сегодня
Казахстанцы выступят в Словении на престижном международном турнире по настольному теннису
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: