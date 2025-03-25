Ибрагим Магомадов принес Казахстану первую медаль чемпионата Азии в Иордании

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ибрагим Магомадов стал бронзовым призером чемпионата Азии в Аммане. Спортсмен успешно представил страну в весовой категории до 77 кг, сообщает Zakon.kz.

В схватке за третье место Магомадов оказался сильнее Амро Саде (Иордания).

Как отметили в пресс-службе НОК РК, также за третье место 25 марта поборется Шамиль Ожаев (до 87 кг).

Алимхан Сыздыков (до 130 кг) выступит в финале ЧА.

Между тем Ербол Камалиев (до 55 кг) и Султан Асетулы (до 63 кг) уступили в схватках за "бронзу".

Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "серебро" на чемпионате мира в Албании.