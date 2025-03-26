Какое место занимает Казахстан после победы над Лихтенштейном
Благодаря этому успеху подопечные Али Алиева поднялись на третье место в подгруппе J по итогам некоторых игр второго тура отбора ЧМ-2026. К этому часу казахстанские футболисты набрали 3 очка.
Для нашей сборной это успех, который ждали 12 лет. Ранее в отборе на мировое первенство мы побеждали аж 6 сентября 2013 года, когда переиграли представителей Фарерских островов – 2:1.
С тех пор у нас в копилке квалификационных игр на мундиали 7 ничьих и 15 поражений.
В рамках матчей второго тура группы J прошел поединок лидеров, где Северная Македония дома разошлась миром с Уэльсом – 1:1.
После этого результата обе сборные по-прежнему лидируют в турнирной таблице, набрав по 4 очка.
В ночь на 23 марта казахстанская дружина в гостях проиграла Уэльсу со счетом 1:3.
Следующую встречу в рамках отбора ЧМ-2026 команда Али Алиева проведет в Астане против Северной Македонии 9 июня.