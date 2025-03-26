Какое место занимает Казахстан после победы над Лихтенштейном

В ночь на 26 марта сборная Казахстана по футболу одержала первую победу в нынешнем отборочном цикле ЧМ-2026, обыграв на выезде команду Лихтенштейна со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому успеху подопечные Али Алиева поднялись на третье место в подгруппе J по итогам некоторых игр второго тура отбора ЧМ-2026. К этому часу казахстанские футболисты набрали 3 очка.

Для нашей сборной это успех, который ждали 12 лет. Ранее в отборе на мировое первенство мы побеждали аж 6 сентября 2013 года, когда переиграли представителей Фарерских островов – 2:1.

С тех пор у нас в копилке квалификационных игр на мундиали 7 ничьих и 15 поражений.

В рамках матчей второго тура группы J прошел поединок лидеров, где Северная Македония дома разошлась миром с Уэльсом – 1:1.

После этого результата обе сборные по-прежнему лидируют в турнирной таблице, набрав по 4 очка.

В ночь на 23 марта казахстанская дружина в гостях проиграла Уэльсу со счетом 1:3.

Следующую встречу в рамках отбора ЧМ-2026 команда Али Алиева проведет в Астане против Северной Македонии 9 июня.