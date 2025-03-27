Самоделкина прокомментировала свое выступление на ЧМ в Бостоне

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина прошла квалификацию для участия в произвольной программе на чемпионате мира в Бостоне (США), сообщает Zakon.kz.

Своим выступлением спортсменка гарантировала олимпийскую квоту для Казахстана.

Сейчас Самоделкина занимает 13-е место после короткой программы. За прокат она получила 63,58 балла.

"Удивительно, но я совсем не нервничала. Я доверяла своим тренировкам, у меня было много хороших прокатов на тренировках, поэтому я знала, что смогу это сделать. Я готовилась к этим соревнованиям с Рафаэлем Арутюняном в США и чувствовала себя очень хорошо подготовленной. Моя цель – обеспечить Казахстану не только одно место, но и потенциальное второе место", – сказала фигуристка после выступления.

Произвольную программу фигуристки представят 28 марта.

Ранее мы писали о том, как Софья Самоделкина выступила в короткой программе на ЧМ-2025 в США.