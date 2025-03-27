Появились печальные новости о состоянии здоровья автогонщика Михаэля Шумахера

Весь спортивный мир не понаслышке знает живую легенду королевских автогонок Михаэля Шумахера, с которым в 2013 году произошел несчастный случай, после чего его жизнь резко изменилась, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Mirror, сейчас легендарный немецкий автогонщик, которому недавно исполнилось 56 лет, больше не может говорить и нуждается в постоянном уходе со стороны своей семьи и медицинского персонала.

Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" нуждается в круглосуточном уходе с декабря 2013 года, когда получил серьезную травму.

Автогонщик ударился головой о камень во время катания на лыжах во французских Альпах и был доставлен на вертолете в больницу, где его поместили в медикаментозную кому.

Фото: Instagram/michaelschumacher

С самого начала и до сих пор все подробности о состоянии здоровья Шумахера держатся в тайне по просьбе его жены Коринны, которая оберегает частную жизни своего мужа.

Михаэль стал мировой мегазвездой благодаря своему беспрецедентному доминированию в "Формуле-1" в начале 2000-х годов. В тот период он уже был двукратным чемпионом мира, выиграв два титула подряд в 1994 и 1995 годах в составе команды "Беннеттон".

Фото: Instagram/michaelschumacher

Но затем немца заманили в Ferrari, которая стала топ-командой, а Шумахер положил начало династии, которая до сих пор не имеет себе равных в истории спорта.

С тех пор его рекорд из пяти побед подряд в чемпионате никто не повторял.

Один из мировых показателей великого Шумахера недавно побил действующий чемпион "Формулы-1" голландец Макс Ферстаппен.