Появились печальные новости о состоянии здоровья автогонщика Михаэля Шумахера
По сведениям Mirror, сейчас легендарный немецкий автогонщик, которому недавно исполнилось 56 лет, больше не может говорить и нуждается в постоянном уходе со стороны своей семьи и медицинского персонала.
Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" нуждается в круглосуточном уходе с декабря 2013 года, когда получил серьезную травму.
Автогонщик ударился головой о камень во время катания на лыжах во французских Альпах и был доставлен на вертолете в больницу, где его поместили в медикаментозную кому.
Фото: Instagram/michaelschumacher
С самого начала и до сих пор все подробности о состоянии здоровья Шумахера держатся в тайне по просьбе его жены Коринны, которая оберегает частную жизни своего мужа.
Михаэль стал мировой мегазвездой благодаря своему беспрецедентному доминированию в "Формуле-1" в начале 2000-х годов. В тот период он уже был двукратным чемпионом мира, выиграв два титула подряд в 1994 и 1995 годах в составе команды "Беннеттон".
Фото: Instagram/michaelschumacher
Но затем немца заманили в Ferrari, которая стала топ-командой, а Шумахер положил начало династии, которая до сих пор не имеет себе равных в истории спорта.
С тех пор его рекорд из пяти побед подряд в чемпионате никто не повторял.
Один из мировых показателей великого Шумахера недавно побил действующий чемпион "Формулы-1" голландец Макс Ферстаппен.