#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
501.81
541.5
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
501.81
541.5
5.96
Спорт

Появились печальные новости о состоянии здоровья автогонщика Михаэля Шумахера

Формула-1 Проблема Здоровья , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 14:46 Фото: Instagram/michaelschumacher
Весь спортивный мир не понаслышке знает живую легенду королевских автогонок Михаэля Шумахера, с которым в 2013 году произошел несчастный случай, после чего его жизнь резко изменилась, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Mirror, сейчас легендарный немецкий автогонщик, которому недавно исполнилось 56 лет, больше не может говорить и нуждается в постоянном уходе со стороны своей семьи и медицинского персонала.

Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" нуждается в круглосуточном уходе с декабря 2013 года, когда получил серьезную травму.

Автогонщик ударился головой о камень во время катания на лыжах во французских Альпах и был доставлен на вертолете в больницу, где его поместили в медикаментозную кому.

Формула-1 Состояние Здоровья, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 14:46

Фото: Instagram/michaelschumacher

С самого начала и до сих пор все подробности о состоянии здоровья Шумахера держатся в тайне по просьбе его жены Коринны, которая оберегает частную жизни своего мужа.

Михаэль стал мировой мегазвездой благодаря своему беспрецедентному доминированию в "Формуле-1" в начале 2000-х годов. В тот период он уже был двукратным чемпионом мира, выиграв два титула подряд в 1994 и 1995 годах в составе команды "Беннеттон".

Формула-1 Состояние Здоровья, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 14:46

Фото: Instagram/michaelschumacher

Но затем немца заманили в Ferrari, которая стала топ-командой, а Шумахер положил начало династии, которая до сих пор не имеет себе равных в истории спорта.

С тех пор его рекорд из пяти побед подряд в чемпионате никто не повторял.

Один из мировых показателей великого Шумахера недавно побил действующий чемпион "Формулы-1" голландец Макс Ферстаппен.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
В честь экс-чемпиона UFC Топурии названа одна из улиц Испании
Спорт
12:46, Сегодня
В честь экс-чемпиона UFC Топурии названа одна из улиц Испании
Руководство "МЮ" удовлетворило необычную просьбу родителей своего игрока
Спорт
11:16, Сегодня
Руководство "МЮ" удовлетворило необычную просьбу родителей своего игрока
Старт Кубка Гагарина принес неожиданные результаты
Спорт
10:17, Сегодня
Старт Кубка Гагарина принес неожиданные результаты
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: