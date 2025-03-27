Михаил Шайдоров получил путевку на Олимпийские игры-2026

В ночь на 28 марта алматинец Михаил Шайдоров, по результатам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, получил квоту для участия на Олимпийских играх 2026 года, сообщает Zakon.kz.

На ЧМ в Бостоне разыгрываются квоты на Олимпийские игры-2026. Шайдоров представил короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию и получил оценку 94.77. Оценка могла быть и выше, но казахстанец коснулся льда рукой при исполнении тройного акселя.

Тренирует Шайдорова олимпийский чемпион 1994 года в Лиллехаммере Алексей Урманов.

По результатам первого дня соревнований, 20-летний Шайдоров получил малую медаль и занимает третью строчку среди мужчин.

Фото: Telegram/SHAIDOROVGROUP

"Моя главная цель в произвольной программе – чистый прокат. У меня нет запланированных новых элементов, но я зайду на комбинацию 3A+eu+4S." – прокомментировал Шайдоров следующий прокат.

Произвольная программа состоится в ночь на 30 марта, где и определятся призеры ЧМ.

Mikhail Shaidorov 🇰🇿 94.77



"It’s different for me this time because I come here with a title. My main goal here is to skate clean and have two clean performances. Luckily right now, I’m not feeling more pressure or expectations because of my 4CC title. It’s a huge honor to hear… pic.twitter.com/nDHiQziQyT — Golden Skate (@goldenskate) March 27, 2025

"Прямо сейчас я еще не совсем осознаю, что буду выступать на Олимпиаде в следующем году. Возможно, я прочувствую это немного больше после произвольной программы". Михаил Шайдоров

The top 3 men after the short program at #WorldFigure:



Ilia Malinin 🇺🇸 110.41

Yuma Kagiyama 🇯🇵 107.09

Mikhail Shaidorov 🇰🇿 94.77 pic.twitter.com/2vVMWde3PX — Golden Skate (@goldenskate) March 27, 2025

За всю историю отечественного спорта нашим фигуристам трижды удалось завоевать медали на мировых первенствах. В двух случаях на пьедестал поднимался Денис Тен. В 2013 году в Лондоне он стал серебряным призером, спустя два года в Шанхае заработал бронзу, а в 2014 году Тен занял третье место на ОИ в Сочи. На ЧМ-2019 в Японии серебряную медаль выиграла Элизабет Турсынбаева.

Днями ранее на ЧМ стартовала Софья Самоделкина. Казахстанка показала 13-й результат и также квалифицировалась в произвольную программу.