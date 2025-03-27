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Спорт

Михаил Шайдоров получил путевку на Олимпийские игры-2026

Михаил Шайдоров на чемпионате мира по фигурному катанию, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 03:15 Фото: Instagram/isufigureskating
В ночь на 28 марта алматинец Михаил Шайдоров, по результатам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, получил квоту для участия на Олимпийских играх 2026 года, сообщает Zakon.kz.

На ЧМ в Бостоне разыгрываются квоты на Олимпийские игры-2026. Шайдоров представил короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию и получил оценку 94.77. Оценка могла быть и выше, но казахстанец коснулся льда рукой при исполнении тройного акселя.

Тренирует Шайдорова олимпийский чемпион 1994 года в Лиллехаммере Алексей Урманов.

По результатам первого дня соревнований, 20-летний Шайдоров получил малую медаль и занимает третью строчку среди мужчин.

Фото: Telegram/SHAIDOROVGROUP

"Моя главная цель в произвольной программе – чистый прокат. У меня нет запланированных новых элементов, но я зайду на комбинацию 3A+eu+4S." – прокомментировал Шайдоров следующий прокат.

Произвольная программа состоится в ночь на 30 марта, где и определятся призеры ЧМ.

"Прямо сейчас я еще не совсем осознаю, что буду выступать на Олимпиаде в следующем году. Возможно, я прочувствую это немного больше после произвольной программы".Михаил Шайдоров

За всю историю отечественного спорта нашим фигуристам трижды удалось завоевать медали на мировых первенствах. В двух случаях на пьедестал поднимался Денис Тен. В 2013 году в Лондоне он стал серебряным призером, спустя два года в Шанхае заработал бронзу, а в 2014 году Тен занял третье место на ОИ в Сочи. На ЧМ-2019 в Японии серебряную медаль выиграла Элизабет Турсынбаева.

Днями ранее на ЧМ стартовала Софья Самоделкина. Казахстанка показала 13-й результат и также квалифицировалась в произвольную программу.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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