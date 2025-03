Михаил Шайдоров получил путевку на Олимпийские игры-2026

На ЧМ в Бостоне разыгрываются квоты на Олимпийские игры-2026. Шайдоров представил короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию и получил оценку 94.77. Оценка могла быть и выше, но казахстанец коснулся льда рукой при исполнении тройного акселя.

Тренирует Шайдорова олимпийский чемпион 1994 года в Лиллехаммере Алексей Урманов.

Произвольная программа состоится в ночь на 30 марта, где и определятся призеры ЧМ.

Mikhail Shaidorov 🇰🇿 94.77



