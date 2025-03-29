Самая титулованная сборная мира по футболу осталась без главного тренера

В ночь на 29 марта пятикратные чемпионы мира по футболу, сборная Бразилии, попрощались со своим наставником – Доривалом. Отставке специалиста послужил недавний выездной разгром 1:4 от команды Аргентины, сообщает Zakon.kz.

По некоторым сведениям, данное решение бразильских футбольных чиновников (CBF) уже планировалось чуть ранее, но тренеру дали время, чтобы изменить ситуацию.

Функционеры были недовольны работой нынешнего главного тренера "пентакампионов" Доривала Жуниора еще до ряда матчей, которые считались решающими.

"Бразильская конфедерация футбола (СBF) извещает, что Доривал Жуниор больше не возглавляет сборную Бразилии. Руководство благодарит специалиста и желает ему успехов в продолжении карьеры. С этого момента CBF будет работать над поиском его замены". Заявление CBF

Доривал возглавил бразильскую команду в начале прошлого года. Под его руководством сборная сыграла 16 матчей, где одержала 7 побед, 2 поражения и 7 ничьих.



В недавних отборочных играх к ЧМ-2026 Бразилия сначала обыграла Колумбию (2:1). Однако затем была разгромлена в гостях своим принципиальным соперником – Аргентиной (1:4).

Перед отставкой Доривала бразильские фанаты футбола услышали радостную весть из Европы, где судом Каталонии был оправдан один из знаменитых игроков Дани Алвес.