#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.42
542.08
6
Спорт

Сборная Казахстана начала выступления по вольной борьбе на чемпионате Азии

сборная казахстана выступила, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 16:27 Фото: НОК РК
В столице Иордании на чемпионате Азии начались соревнования по вольной борьбе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Национальном Олимпийском комитете РК, в первый день медали будут разыграны в пяти весовых категориях.

До полуфинального раунда от команды Казахстана дошли два спортсмена: Рахат Калжан (до 57 килограммов) и Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов).

В начальных раундах уступили Нурсултан Садык (до 65 килограммов), Начын Куулар (до 70 килограммов) и Даулет Ергеш (до 79 килограммов).

"Борцы сохраняют шанс на подиум. В случае, если их обидчики выйдут в финал, то наши вольники поборются за бронзовую медаль при успешном преодолении утешительного раунда".НОК РК

Чемпионат Азии среди взрослых, организованный под эгидой UWW, является главным континентальным турниром в Азии и одним из сильнейших по уровню конкуренции в мировом календаре борьбы. На ковры выходят спортсмены из стран, традиционно входящих в число мировых лидеров.

Ранее главный тренер женской сборной Казахстана по борьбе Кайрат Сагадиев дал оценку выступлениям спортсменок во второй день чемпионата Азии в Аммане. Жамиля Бакбергенова 28 марта принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Месси и Роналду могут стать игроками одного клуба
Спорт
15:58, Сегодня
Месси и Роналду могут стать игроками одного клуба
19-летняя американка Алиса Лью выиграла ЧМ-2025 по фигурному катанию
Спорт
10:17, Сегодня
19-летняя американка Алиса Лью выиграла ЧМ-2025 по фигурному катанию
Софья Самоделкина завоевала путевку на Олимпиаду-2026
Спорт
09:37, Сегодня
Софья Самоделкина завоевала путевку на Олимпиаду-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: