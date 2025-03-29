Сборная Казахстана начала выступления по вольной борьбе на чемпионате Азии

В столице Иордании на чемпионате Азии начались соревнования по вольной борьбе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Национальном Олимпийском комитете РК, в первый день медали будут разыграны в пяти весовых категориях.

До полуфинального раунда от команды Казахстана дошли два спортсмена: Рахат Калжан (до 57 килограммов) и Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов).

В начальных раундах уступили Нурсултан Садык (до 65 килограммов), Начын Куулар (до 70 килограммов) и Даулет Ергеш (до 79 килограммов).



"Борцы сохраняют шанс на подиум. В случае, если их обидчики выйдут в финал, то наши вольники поборются за бронзовую медаль при успешном преодолении утешительного раунда". НОК РК

Чемпионат Азии среди взрослых, организованный под эгидой UWW, является главным континентальным турниром в Азии и одним из сильнейших по уровню конкуренции в мировом календаре борьбы. На ковры выходят спортсмены из стран, традиционно входящих в число мировых лидеров.

Ранее главный тренер женской сборной Казахстана по борьбе Кайрат Сагадиев дал оценку выступлениям спортсменок во второй день чемпионата Азии в Аммане. Жамиля Бакбергенова 28 марта принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания).