Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Праге

Чемпионат мира по фигурному катанию в Праге, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 06:26 Фото: Instagram/isufigureskating
В столице Чехии все готово к проведению чемпионата мира по фигурному катанию, сообщает Zakon.kz.

Официальный сайт ISU Figure Skating World Championships 2026 опубликовал график выступлений. Так, казахстанская фигуристка Софья Самоделкина выйдет по следующему расписанию:

25 марта в среду она выступит с короткой программой в составе женщин-одиночниц. Начало в 15:30 по времени Казахстана.

27 марта в пятницу Самоделкина и ее соперницы продемонстрируют номера из произвольных программ. Начало в 22:00 по казахстанскому времени.

Борьба за титул чемпионки мира обещает быть жаркой. В соперницах у казахстанки значатся:

По доброй традиции фанаты лучшей фигуристки Казахстана подготовили к предстоящим соревнованиям официальный постер.

Фото: Telegram/teamsamodelkina

Далее, вместо олимпийского чемпиона-2026 Михаила Шайдорова Казахстан представит Диас Жиренбаев.

26 марта в четверг он выйдет с короткой программой в составе мужчин-одиночников. Начало соревнований в 15:30 по времени Казахстана.

28 марта в субботу пройдет произвольная программа для мужчин. Начало в 16:30 по казахстанскому времени.

Фото: Instagram/jirenbayev_dias

В битве за "золото" сойдутся: Адам Сяо Хим Фа, Ника Эгадзе, Даниель Грассль, Юма Кагияма и Илья Малинин. Тем временем в соцсетях болельщики фигурного катания выбирают своих фаворитов.

Стоит отметить, что казахстанские фигуристы захватили лидерство по числу поддержки лайками.

Фото: Threads

Помимо участия в комментариях, казахстанцы создают и отдельные посты в поддержку отечественных участников предстоящего чемпионата мира.

Фото: Threads

Между тем, сильнейшие фигуристы Японии уже прилетели в Прагу. Судя по фото – настрой исключительно на медали.

Фото: Instagram/teamkaori_sakamoto

"Безусловно, Каори Сакамото замотивирована на победу, чтобы красиво заверить карьеру фигуристки", – отметили поклонники данного вида спорта.

Сакамото, как и Софья Самоделкина участвует в онлайн-голосовании за лучших фигуристов планеты.

Алия Абди
