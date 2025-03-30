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Спорт

Михаил Шайдоров поделился эмоциями после чемпионата мира в Бостоне

Михаил Шайдоров стал серебряным призером чемпионата мира, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 08:15 Фото: Instagram/isufigureskating
30 марта 20-летний фигурист из города Алматы Михаил Шайдоров рассказал об эмоциях после серебряной медали на чемпионате мира в США, сообщает Zakon.kz.

По слов спортсмена, он все еще не может поверить в серебряную медаль чемпионата.

"Я не думал о медали, когда выходил кататься. Я просто хотел показать все, на что способен, насладиться всеми эмоциями на этой прекрасной арене. Я хотел выложиться по максимуму. Я не думал, что завершу сезон таким образом. В начале сезона я бы никогда не поверил, что окажусь на пьедестале мира".Михаил Шайдоров

Фигурист признался, что это был долгий и трудный сезон, но в то же время и прорывной. Поэтому теперь речь идет только о движении вперед.

В этом сезоне Шайдоров выиграл престижный Турнир четырех континентов и "бронзу" Азиады-2025. Этот чемпионат мира стал для него четвертым в карьере.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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