Михаил Шайдоров поделился эмоциями после чемпионата мира в Бостоне

30 марта 20-летний фигурист из города Алматы Михаил Шайдоров рассказал об эмоциях после серебряной медали на чемпионате мира в США, сообщает Zakon.kz.

По слов спортсмена, он все еще не может поверить в серебряную медаль чемпионата.

"Я не думал о медали, когда выходил кататься. Я просто хотел показать все, на что способен, насладиться всеми эмоциями на этой прекрасной арене. Я хотел выложиться по максимуму. Я не думал, что завершу сезон таким образом. В начале сезона я бы никогда не поверил, что окажусь на пьедестале мира". Михаил Шайдоров

Фигурист признался, что это был долгий и трудный сезон, но в то же время и прорывной. Поэтому теперь речь идет только о движении вперед.

В этом сезоне Шайдоров выиграл престижный Турнир четырех континентов и "бронзу" Азиады-2025. Этот чемпионат мира стал для него четвертым в карьере.