Дубль Мбаппе за шесть минут cпас "Реал" от гостевого поражения
"Вильярреал" принимал "сливочных" на своей арене в рамках 28-го тура Ла Лиги и уже к седьмой минуте вел в счете, отличился Хуан Фойт.
Но еще в первом тайме Килиан Мбаппе сделал дубль и спас "Реал" от поражения – 2:1. Француз отметился на 17-й и 23-й минутах поединка.
Тем самым Килиан забил свой 31-й гол за мадридский коллектив в 44 матчах, плюс в его активе пять передач. В гонке снайперов испанского чемпионата он на один мяч отстает от Роберта Левандовски ("Барселона").
🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 1er joueur français de l'histoire à atteindre la barre des 30 buts lors de 7 saisons consécutives avec un club du Top 5 européen en compétition officielle. #VillarrealRealMadrid— Stats Foot (@Statsdufoot) March 15, 2025
Также стоит отметить, что Мбаппе стал первым французским футболистом в истории, кто забил "30+" голов в семи сезонах подряд в топ европейских лигах.
Вдобавок ко всему, подопечные Карло Анчелотти одержали первую победу над "Вильярреалом" на выезде, начиная с февраля 2017 года. С того периода команды семь раз играли в Вильярреале, хозяева выиграли один раз, а еще 6 встреч закончились вничью.
Перед данной гостевой поездкой "Реал" в рекордный 40-й раз пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.