Дубль Мбаппе за шесть минут cпас "Реал" от гостевого поражения

В ночь на 16 марта французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе забил два мяча за шесть минут матча против "Вильярреала". Эти голы позволили королевскому клубу одержать волевую победу на выезде со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

"Вильярреал" принимал "сливочных" на своей арене в рамках 28-го тура Ла Лиги и уже к седьмой минуте вел в счете, отличился Хуан Фойт.

Но еще в первом тайме Килиан Мбаппе сделал дубль и спас "Реал" от поражения – 2:1. Француз отметился на 17-й и 23-й минутах поединка.

Тем самым Килиан забил свой 31-й гол за мадридский коллектив в 44 матчах, плюс в его активе пять передач. В гонке снайперов испанского чемпионата он на один мяч отстает от Роберта Левандовски ("Барселона").

🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 1er joueur français de l'histoire à atteindre la barre des 30 buts lors de 7 saisons consécutives avec un club du Top 5 européen en compétition officielle. #VillarrealRealMadrid — Stats Foot (@Statsdufoot) March 15, 2025

Также стоит отметить, что Мбаппе стал первым французским футболистом в истории, кто забил "30+" голов в семи сезонах подряд в топ европейских лигах.

Вдобавок ко всему, подопечные Карло Анчелотти одержали первую победу над "Вильярреалом" на выезде, начиная с февраля 2017 года. С того периода команды семь раз играли в Вильярреале, хозяева выиграли один раз, а еще 6 встреч закончились вничью.

Перед данной гостевой поездкой "Реал" в рекордный 40-й раз пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.