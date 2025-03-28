УЕФА начинает официальные "разборки" с четырьмя звездами "Реала"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против четверых игроков мадридского "Реала" – Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Антонио Рюдигера и Дани Себальоса, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы UEFA, футболистов королевского клуба могут наказать за непристойное поведение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико", который прошел 12 марта.

Главный футбольный орган Европы уже назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования обвинений в непристойном поведении игроков "Реала".

Фото: Instagram/realmadrid

Тогда "сливочные" выиграли дома в первой игре со счетом 2:1, а в ответном поединке после основного и дополнительного времени победили "матрасники" (1:0). В серии пенальти удача была на стороне команды Карло Анчелотти – 4:2.

УЕФА обвиняет каждого из вышеуказанной четверки в непристойном поведении по отношению к фанатам мадридского "Атлетико". Какое наказание ждет игроков "Галактиикос", узнаем уже скоро.

Тем временем 15-кратный обладатель Лиги чемпионов в ночь на 28 марта пропустил выше себя в турнирной таблице Ла Лиги каталонскую "Барселону".