Месси вернулся и продлил голевую серию за клуб до четырех матчей

Рано утром, 30 марта, аргентинская звезда клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил в четвертом матче подряд. Он отличился в победной игре против "Филадельфии", оправившись после небольшой травмы, сообщает Zakon.kz.

В поединке регулярного чемпионата МЛС клуб из Флориды принимал на домашней арене "Филадельфию".

Месси вышел на замену во втором тайме и спустя мгновение забил решающий гол – 2:1. А передачи ему сделал уругваец Луис Суарес.

Тем самым после этого успеха результативная серия аргентинского форварда с начала сезона во всех турнирах продлилась до 6 матчей. В его активе сейчас (5+2) набранных очков

Ранее капитан "Интер Майами" не смог помочь сборной Аргентине и пропустил две игры в отборе ЧМ-2026 из-за небольшой травмы.

В его отсутствие действующие чемпионы мира досрочно завоевали путевку на будущий мундиаль.