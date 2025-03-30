Месси вернулся и продлил голевую серию за клуб до четырех матчей
Фото: Instagram/intermiamicf
Рано утром, 30 марта, аргентинская звезда клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил в четвертом матче подряд. Он отличился в победной игре против "Филадельфии", оправившись после небольшой травмы, сообщает Zakon.kz.
В поединке регулярного чемпионата МЛС клуб из Флориды принимал на домашней арене "Филадельфию".
Месси вышел на замену во втором тайме и спустя мгновение забил решающий гол – 2:1. А передачи ему сделал уругваец Луис Суарес.
Тем самым после этого успеха результативная серия аргентинского форварда с начала сезона во всех турнирах продлилась до 6 матчей. В его активе сейчас (5+2) набранных очков
Ранее капитан "Интер Майами" не смог помочь сборной Аргентине и пропустил две игры в отборе ЧМ-2026 из-за небольшой травмы.
В его отсутствие действующие чемпионы мира досрочно завоевали путевку на будущий мундиаль.
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