#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
503.42
542.08
6
Спорт

Месси вернулся и продлил голевую серию за клуб до четырех матчей

Футбол Победный Гол, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 11:19 Фото: Instagram/intermiamicf
Рано утром, 30 марта, аргентинская звезда клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил в четвертом матче подряд. Он отличился в победной игре против "Филадельфии", оправившись после небольшой травмы, сообщает Zakon.kz.

В поединке регулярного чемпионата МЛС клуб из Флориды принимал на домашней арене "Филадельфию".

Месси вышел на замену во втором тайме и спустя мгновение забил решающий гол – 2:1. А передачи ему сделал уругваец Луис Суарес.

Тем самым после этого успеха результативная серия аргентинского форварда с начала сезона во всех турнирах продлилась до 6 матчей. В его активе сейчас (5+2) набранных очков

Ранее капитан "Интер Майами" не смог помочь сборной Аргентине и пропустил две игры в отборе ЧМ-2026 из-за небольшой травмы.

В его отсутствие действующие чемпионы мира досрочно завоевали путевку на будущий мундиаль.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Дубль Мбаппе принес "Реалу" трудовую победу над "Леганесом"
Спорт
10:33, Сегодня
Дубль Мбаппе принес "Реалу" трудовую победу над "Леганесом"
Михаил Шайдоров поделился эмоциями после чемпионата мира в Бостоне
Спорт
08:15, Сегодня
Михаил Шайдоров поделился эмоциями после чемпионата мира в Бостоне
Шайдоров стал серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию
Спорт
06:54, Сегодня
Шайдоров стал серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: