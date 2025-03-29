Казахстанский борец завоевал "бронзу" на чемпионате Азии в Аммане

Казахстанский вольник Рахат Калжан (до 57 килограммов) 29 марта занял третье место на чемпионате Азии в Аммане (Иордания), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийской комитете РК, в схватке за третье место казахстанец одержал победу над Хусейном Альбехадилальборсом из Ирака.

"Встреча завершилась со счетом 8-6 в пользу Калжана", – говорится в сообщении.

Также сегодня в финале выступит Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов), а за "бронзу" поборются Начын Куулар (до 70 килограммов) и Даулет Ергеш (до 79 килограммов).

Тем временем лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина завоевала путевку на Олимпиаду-2026.