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Спорт

Казахстанский борец завоевал "бронзу" на чемпионате Азии в Аммане

Рахат Калжан, борьба, чемпионат Азии , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 23:44 Фото: НОК РК
Казахстанский вольник Рахат Калжан (до 57 килограммов) 29 марта занял третье место на чемпионате Азии в Аммане (Иордания), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийской комитете РК, в схватке за третье место казахстанец одержал победу над Хусейном Альбехадилальборсом из Ирака.

"Встреча завершилась со счетом 8-6 в пользу Калжана", – говорится в сообщении. 

Также сегодня в финале выступит Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов), а за "бронзу" поборются Начын Куулар (до 70 килограммов) и Даулет Ергеш (до 79 килограммов).

Тем временем лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина завоевала путевку на Олимпиаду-2026.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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