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Спорт

Казахстанский борец завоевал "серебро" на чемпионате Азии в Аммане

Омар Сатаев, Амман, чемпионат Азии, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 00:15 Фото: ДРС
Казахстанский борец греко-римского стиля Омар Сатаев 26 марта стал серебряным призером чемпионата Азии в Аммане (Иордания), сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, спортсмен выступил в финале весовой категории до 82 килограммов.

"В решающей схватке его соперником был Мохаммад Нагуси (Иран). В итоге Нагуси одержал победу со счетом 3-1", – говорится в сообщении. 

Таким образом, казахстанские "классики" завоевали на ЧА четыре медали. Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов) стал вторым, а Ибрагим Магомадов (до 77 килограммов) и Шамиль Ожаев (до 87 килограммов) заняли третье место.

Ранее сообщалось, что казахстанская парадзюдоистка завоевала "золото" Кубка мира в Тбилиси. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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