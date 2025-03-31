Четырехкратный чемпион Азии из Казахстана уступил в топ-турнире в Иордании

В полуфинале в весе 92 килограммов казахстанский борец Азамат Даулетбеков досадно уступил иранцу Амирхоссейну Фирузпурбандпею, сообщает Zakon.kz.

Фатальный поединок состоялся на чемпионате Азии по борьбе в Аммане (Иордания). Четырехкратный чемпион Азии из Казахстана разгромно проиграл сопернику со счетом 0:12.

Теперь Азамат Даулетбеков будет бороться только за "бронзу" ЧА-2025 по борьбе. В схватке за третье место он встретится с борцом из Узбекистана Шерзодом Пойоновым.

В столице Иордании Даулетбеков боролся в новой для себя весовой категории до 92 кг. Он поднялся из веса до 86 кг.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана завоевала пять медалей на чемпионате Азии по вольной борьбе.