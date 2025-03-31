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Спорт

Четырехкратный чемпион Азии из Казахстана уступил в топ-турнире в Иордании

Борец, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 05:59 Фото: Instagram/azamat_dauletbekov
В полуфинале в весе 92 килограммов казахстанский борец Азамат Даулетбеков досадно уступил иранцу Амирхоссейну Фирузпурбандпею, сообщает Zakon.kz.

Фатальный поединок состоялся на чемпионате Азии по борьбе в Аммане (Иордания). Четырехкратный чемпион Азии из Казахстана разгромно проиграл сопернику со счетом 0:12.

Теперь Азамат Даулетбеков будет бороться только за "бронзу" ЧА-2025 по борьбе. В схватке за третье место он встретится с борцом из Узбекистана Шерзодом Пойоновым.

В столице Иордании Даулетбеков боролся в новой для себя весовой категории до 92 кг. Он поднялся из веса до 86 кг.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана завоевала пять медалей на чемпионате Азии по вольной борьбе.

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Аксинья Титова
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