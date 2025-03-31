Четырехкратный чемпион Азии из Казахстана уступил в топ-турнире в Иордании
Фото: Instagram/azamat_dauletbekov
В полуфинале в весе 92 килограммов казахстанский борец Азамат Даулетбеков досадно уступил иранцу Амирхоссейну Фирузпурбандпею, сообщает Zakon.kz.
Фатальный поединок состоялся на чемпионате Азии по борьбе в Аммане (Иордания). Четырехкратный чемпион Азии из Казахстана разгромно проиграл сопернику со счетом 0:12.
Теперь Азамат Даулетбеков будет бороться только за "бронзу" ЧА-2025 по борьбе. В схватке за третье место он встретится с борцом из Узбекистана Шерзодом Пойоновым.
В столице Иордании Даулетбеков боролся в новой для себя весовой категории до 92 кг. Он поднялся из веса до 86 кг.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана завоевала пять медалей на чемпионате Азии по вольной борьбе.
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