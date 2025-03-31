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Спорт

ФК "Ордабасы" по итогам трех туров занимает последнее место в КПЛ-2025

Футбол Аутсайдер КПЛ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 11:02 Фото: Instagram/fc__ordabasy
Флагман южноказахстанского футбола и чемпион Премьер-лиги 2023 года клуб "Ордабасы" неудачно начал новый сезон. Коллектив из Шымкента после трех стартовых встреч ныне находится на последней, 14-й строчке, таблицы чемпионата страны, сообщает Zakon.kz.

Чемпион Казахстана двухгодичной давности по итогам трех туров нового сезона не забил ни одного мяча, пропустил в свои ворота четыре гола и с двумя баллами находится на последней строчке списка команд Премьер-лиги.

После домашней нулевой ничьей с "Актобе" дальше южане были разгромлены "Кайратом" в Алматы (0:4). 30 марта команда молдавского специалиста Андрея Мартина не смогла обыграть дома "Кызылжар" из Петропавловска – 0:0.

5 апреля шымкентскую дружину ожидает еще один большой экзамен, они едут в гости к "Астане".

"Все ожидают, что "Ордабасы" должен обыгрывать соперников дома, но на этот раз соперник изначально выбрал стратегию увезти одно очко. Мы отдали не все 100 процентов, в футболе всегда нужно отдавать всего себя. Тогда в конце можно ожидать приятный результат. Не хватало хладнокровия и исполнительского мастерства. Больно для нас и для города. Ситуация очень тяжелая, не самые легкие игры в первых пяти турах. Но жизнь такая, нужно проходить через трудности и становиться сильнее".Главный тренер ФК "Ордабасы" Андрей Мартин

"Ордабасы" на матч третьего тура вышел без своего капитана Асхата Тагыбергена, который внезапно перешел в костанайский "Тобол".

"Кризисные ситуации бывают у любой команды, клуб заново строится, тяжело ожидать рациональных, правильных и четких взаимодействий. Нужно время, ищем баланс, оптимальную формулу стартового состава. Нужно время и терпение. Все хотят результат сразу и сейчас, но в футболе это редко работает, если только не купить топовых игроков".Андрей Мартин

Пока "Ордабасы" лихорадит и проходит в себя, его главные конкуренты в чемпионской гонке нового сезона набрали планируемые очки по итогам третьего тура КПЛ-2025.

ФК "Астана" благодаря первому хет-трику нынешнего чемпионата в исполнении своего капитана Марина Томасова разгромил дома "Жетысу" – 3:0.

"Актобе" на выезде сокрушил "Атырау" – 4:0. "Тобол" на своем поле упустил победу над "Елимаем" – 1:1.

В других поединках третьего тура были зафиксированы следующие цифры: "Кайсар" – "Окжетпес" 2:2, "Улытау" – "Женис" 1:1.

Действующий чемпион страны "Кайрат" в отчетном туре вдесятером обыграл "Туран" из Туркестана и занимает 1-е место в таблице КПЛ-2025.

Одинаковое количество очков – 7, наряду с алматинцами, набрали также "Астана" и "Актобе".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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