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Спорт

"Ноттингем Форрест" прервал удачную серию "МЮ" из семи встреч

Футбол Гол Эланга, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 13:57 Фото: Instagram/anthonyelanga
В ночь на 2 апреля знаменитый английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" потерпел первую неудачу за последние восемь игр. "Красных дьяволов" в рамках АПЛ огорчил коллектив "Ноттингем Форрест", сообщает Zakon.kz.

Один из лидеров нынешней турнирной таблицы английского чемпионата "Ноттингем Форест" на своей арене сумел переиграть "МЮ" со счетом 1:0 в рамках 30-го тура.

"Манкунианцы" до этого не проигрывали семь матчей подряд: три победы и четыре ничьих.

Судьба этого поединка решилась в самом его начале, когда выпускник академии и экс-игрок "МЮ" Антони Эланга на пятой минуте открыл счет, а "Ноттингем Форрест" удержал этот результат до конца встречи.

"Нужно выигрывать матчи, и мы заслуживали большего в игре, это очевидно, но это наша вина, нужно действовать лучше. Знаем стиль этой команды, и один гол может поставить ее в ситуацию, которая им нравится. Нужно было забить два гола, чтобы выиграть матч, и это расстраивает, так как мы пропустили в самом начале игры. Помогли им набрать три очка. Готовимся к следующей игре, впереди Лига Европы и следующая игра в АПЛ, сосредоточены на этом". Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

6 апреля команда Рубена Аморима примет дома еще одного соискателя медалей текущего сезона АПЛ – "Манчестер Сити".

Эти команды уже встречались в рамках первого круга поздно вечером 15 декабря, тогда "Юнайтед" добился фантастической победы на выезде у "горожан" – 2:1.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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