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Спорт

ПСЖ сохранил шансы на квадрупл текущего футбольного сезона

Футбол Пять титулов, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 10:29 Фото: Instagram/psg
Чемпион Франции ПСЖ остался единственным клубом, который еще имеет возможность выиграть все четыре турнира в европейском сезоне. Плюс "парижане" могут добавить в свою копилку и пятый трофей – клубный чемпионат мира в США, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 8 мая подопечные Луиса Энрике стали ближе к своему третьему титулу текущего сезона. Парижский коллектив дома переиграл лондонский "Арсенал" (2:1, 1:0) в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА, что позволило им получить место в финале, где они теперь сыграют с итальянским "Интером".

Стоит напомнить, что этом сезоне ПСЖ уже заработал два трофея: чемпионство в Лиге 1 и победа в Суперкубке страны. Вдобавок команда Энрике сразится с "Реймсом" в финале Кубка Франции.

Таким образом, ПСЖ на данный час – единственная европейская команда, которой может достаться сразу четыре трофея в одном сезоне.

Помимо этого, только "красно-синие" могут выиграть классический требл: Лигу чемпионов, внутреннее первенство и Кубок страны. 

Вдобавок ко всему парижская дружина может положить в свою копилку сразу пять трофеев за один сезон, так как летом поедет на клубный чемпионат мира-2025 (США). 

Две недели назад ПСЖ вписал себя в историю, не проиграв никому на выезде 39 матчей подряд, что является рекордом среди команд, входящих в топ-5 европейских чемпионатов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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