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Спорт

"Ливерпуль" победил "Эвертон" и на шаг приблизился к чемпионству в АПЛ

Футбол Победа Эвертон, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 14:04 Фото: Instagram/liverpoolfc
Футбольный клуб "Ливерпуль" уверенно рвется к своему 20-му юбилейному трону в английской Премьер-лиге. В ночь на 3 апреля "мерсисайдцы" на пути к цели переиграли футболистов "Эвертона" с минимальным счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Единственный и победный гол за "красных на "Энфилде" забил Диогу Жота, который отличился на 57-й минуте матча в рамках игр 30-го тура АПЛ.

После этого успеха "Ливерпуль" на 12 очков опережает "Арсенал" за 8 туров до конца английского чемпионата, а на третьем месте идет "Ноттингем Форест".

Стоит подчеркнуть, что серия "мерсисайдцев" без поражений в АПЛ достигла 26 матчей. Команда Арне Слота никому не уступает с 14 сентября 2024 года. За этот период они одержали 19 побед и 7 игр свели к ничьей.

В других встречах 30-го тура английского первенства "Арсенал" обыграл "Фулхэм" (2:1), "Манчестер Сити" был сильнее "Лестера" (2:0), а "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Ноттингем Форест" (0:1).

Еще один поединок пройдет вечером 3 апреля, когда сразятся "Челси" и "Тоттенхэм".  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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