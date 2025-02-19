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Спорт

Популярный хоккеист сравнил Александра Овечкина с Роналду

В НХЛ сравнили Александра Овечкина с Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 05:15 Фото: Instagram/cristiano/aleksandrovechkinofficial
Нападающий "Северстали" Данил Аймурзин сравнил капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с форвардом "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Российский хоккеист имел в виду результативность игроков.

"Тут, наверное, требуется сделать скидку на виды спорта. Понятно, что в хоккее результативность намного выше. Но Криштиану Роналду поражает чужие ворота чаще, чем хоккеисты. Поэтому он в какой-то степени является еще большим уникумом. Но в хоккее тоже неслучайно появился такой термин, как "офис Овечкина". То есть фактически россиянин стал легендой, еще не завершив карьеру", – сказал Аймурзин.

Ранее сам Роналдо назвал лучших футболистов, с которыми играл на одном поле.

Аксинья Титова
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