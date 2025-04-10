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Спорт

Александра Овечкина выдвинули на престижную награду

Хоккеист, лед, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 06:59 Фото: Instagram/capitals
Нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина номинировали на награду "Билл Мастертон Трофи", сообщает Zakon.kz.

Этот приз вручают игроку, который ярче других демонстрирует такие качества, как упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею. Об этом написала написала журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальной сети X.

Репост ее сообщения сделал аккаунт Ассоциации хоккейных журналистов (PHWA), которая определит обладателя премии, информирует "Матч ТВ".

6 апреля Овечкин в гостевом матче против "Нью Йорк Айлендерс" (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах и превзошел достижение Уэйна Гретцки (894). С учетом плей офф у Овечкина 967 голов в НХЛ, по этому показателю он идет вторым после Гретцки (1016).

Ранее "Вашингтон" с Овечкиным впервые за пять лет выиграл Столичный дивизион.

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Аксинья Титова
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