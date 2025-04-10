Александра Овечкина выдвинули на престижную награду

Нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина номинировали на награду "Билл Мастертон Трофи", сообщает Zakon.kz.

Этот приз вручают игроку, который ярче других демонстрирует такие качества, как упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею. Об этом написала написала журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальной сети X.

Репост ее сообщения сделал аккаунт Ассоциации хоккейных журналистов (PHWA), которая определит обладателя премии, информирует "Матч ТВ".

6 апреля Овечкин в гостевом матче против "Нью Йорк Айлендерс" (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах и превзошел достижение Уэйна Гретцки (894). С учетом плей офф у Овечкина 967 голов в НХЛ, по этому показателю он идет вторым после Гретцки (1016).

Ранее "Вашингтон" с Овечкиным впервые за пять лет выиграл Столичный дивизион.