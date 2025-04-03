Овечкин в течение недели может улучшить сразу два рекорда Гретцки
Если первая задача немного сложнее, то вторая цель вполне осуществима. К этой минуте Овечкин вышел на 27-е место по числу игр в регулярных чемпионатах НХЛ – 1485, передает пресс-служба НХЛ.
А Гретцки стоит на одну позицию выше, у него 1487 матчей. Теперь Александру достаточно выйти на лед в предстоящих трех играх подряд, и он побьет показатель легендарного канадца 11 апреля.
Ну а болельщики, конечно же, ждут покорения голевого рекорда Уэйна Гретцки, который ныне равняется 894 шайбы.
В ночь на 3 апреля капитан "Вашингтона" (892) еще на один шаг приблизился к достижению великого снайпера, ему не хватает всего лишь двух взятий ворот до повторения рекорда.
Овечкин может сравняться и улучшить рекордные цифры Гретцки уже в ближайшем домашнем поединке против "Чикаго" 5 апреля.