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Спорт

Овечкин в течение недели может улучшить сразу два рекорда Гретцки

Хоккей Рекорд Гретцки, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 17:07 Фото: Instagram/capitals
Знаменитый хоккеист Александр Овечкин стремительными шагами приближается к вечному рекорду Уэйна Гретцки в 894 шайбы. Плюс россиянин планирует опередить канадца по количеству сыгранных матчей в НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Если первая задача немного сложнее, то вторая цель вполне осуществима. К этой минуте Овечкин вышел на 27-е место по числу игр в регулярных чемпионатах НХЛ – 1485, передает пресс-служба НХЛ.

А Гретцки стоит на одну позицию выше, у него 1487 матчей. Теперь Александру достаточно выйти на лед в предстоящих трех играх подряд, и он побьет показатель легендарного канадца 11 апреля. 

Ну а болельщики, конечно же, ждут покорения голевого рекорда Уэйна Гретцки, который ныне равняется 894 шайбы.

В ночь на 3 апреля капитан "Вашингтона" (892) еще на один шаг приблизился к достижению великого снайпера, ему не хватает всего лишь двух взятий ворот до повторения рекорда.

Овечкин может сравняться и улучшить рекордные цифры Гретцки уже в ближайшем домашнем поединке против "Чикаго" 5 апреля.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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