Жазира Оракбаева завоевала золотую медаль этапа Кубка мира по боксу в Бразилии
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по боксу Жазира Оракбаева стала победительницей этапа Кубка мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия). Она стала лучшей в весовой категории до 51 кг, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы НОК РК, в финальном поединке Оракбаева одержала победу над итальянкой Элен Лучией Аяри.
Таким образом, казахстанка завершила турнир на первом месте.
Ранее сообщалось, что красавица Балауса Муздиман одержала победу на вечере бокса в Астане.
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