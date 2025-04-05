#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
504.34
556.34
5.97
Спорт

Жазира Оракбаева завоевала золотую медаль этапа Кубка мира по боксу в Бразилии

бокс, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 23:58 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по боксу Жазира Оракбаева стала победительницей этапа Кубка мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия). Она стала лучшей в весовой категории до 51 кг, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, в финальном поединке Оракбаева одержала победу над итальянкой Элен Лучией Аяри.

Таким образом, казахстанка завершила турнир на первом месте.

Ранее сообщалось, что красавица Балауса Муздиман одержала победу на вечере бокса в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанка завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Буэнос-Айресе
Спорт
00:02, 06 апреля 2025
Казахстанка завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Буэнос-Айресе
Красавица Балауса Муздиман одержала победу на вечере бокса в Астане
Спорт
21:44, 05 апреля 2025
Красавица Балауса Муздиман одержала победу на вечере бокса в Астане
Плющенко отметил прогресс своего старшего сына
Спорт
07:43, 05 апреля 2025
Плющенко отметил прогресс своего старшего сына
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: