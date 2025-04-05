Жазира Оракбаева завоевала золотую медаль этапа Кубка мира по боксу в Бразилии

Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по боксу Жазира Оракбаева стала победительницей этапа Кубка мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия). Она стала лучшей в весовой категории до 51 кг, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, в финальном поединке Оракбаева одержала победу над итальянкой Элен Лучией Аяри. Таким образом, казахстанка завершила турнир на первом месте. Ранее сообщалось, что красавица Балауса Муздиман одержала победу на вечере бокса в Астане.

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