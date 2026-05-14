Спорт

Победитель Лиги чемпионов пятый год подряд становится чемпионом Франции

Футбол Чемпион Франции, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 14:11
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в рекордный 14-й раз в своей истории и пятый раз подряд удостаивается золотых медалей Лиги 1, сообщает Zakon.kz.

Прошедшей ночью действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА в перенесенном матче 29-го тура французского чемпионата обыграл на выезде "Ланс" – 2:0.

Гости повели в счете на 29-й минуте, когда точный удар Хвича Кварацхелия достиг своей цели. А под занавес матча точку в этой игре поставил Ибраим Мбайе.

В итоге "парижане" в 14-й раз за свою историю становятся чемпионами Франции, из которых пять титулов подряд достались им за последние пять лет.

Решив вопрос внутреннего первенства, теперь команда Луиса Энрике будет готовиться к главному сражению сезона. 30 мая их ожидает битва с лондонским "Арсеналом" за титул лучшей команды Европы 2026 года.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
