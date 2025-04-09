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Спорт

Плакаты с Овечкиным украсили главный вокзал Вашингтона

Главный вокзал Вашингтона украсили плакатами с Овечкиным, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 06:40 Фото: Facebook/Capitals
На главном вокзале Вашингтона Union Station появились плакаты, посвященные хоккеисту Александру Овечкину, сообщает Zakon.kz.

После того, как Александр Овечкин установил рекорд по заброшенным в НХЛ шайбам на матче против "Нью-Йорк Айлендерс", на здании разместили три баннера: на двух из них буквы G и R, на третьем – цифра восемь, что вместе обозначает The Gr8 – "Великая восьмерка". Таково прозвище хоккеиста в команде. На каждом плакате изображен Александр Овечкин, играющий под восьмым номером в "Вашингтоне".

Фотографии оформления вокзала разместили в соцсетях команды "Вашингтон Кэпиталз", за которую играет россиянин.

Фото: Facebook/Capitals

Также произношение цифры восемь на английском языке – eight – вместе с буквами G и R созвучно со словом great – великий. На одном из плакатов написано: NHL all-time goals leader, что в переводе означает "Лидер по голам в истории НХЛ".

Тем временем, в США спортсменка отказалась от соревнований из-за соперника-трансгендера.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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