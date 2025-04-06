В США спортсменка отказалась от соревнований из-за соперника-трансгендера

6 апреля диск-гольфистка Абигейл Уилсон отказалась участвовать в соревнованиях, узнав, что ей предстоит соревноваться с выдающим себя за женщину мужчиной, сообщает Zakon.kz.

Абигейл Уилсон покинула поле, резко высказывавшись против сложившегося положения дел, когда увидела соперника-трансгендера.

"Женщины должны быть защищены в своих дивизионах. Это несправедливо. Я отказываюсь играть", – эмоционально высказалась диск-гольфистка.

Позже Уилсон прокомментировала ситуацию в Instagram. По ее словам, она приняла это решение осознанно.

"Я готова пожертвовать карьерой, если это поможет защитить будущее женского спорта", – написала спортсменка.

Угрозы, сопровождавшие аналогичные случаи ранее, сообщила Абигейл, вызывали у нее серьезную тревогу. Однако спортсменка не испугалась высказать свою позицию, так как она может иметь значение для других атлеток.

Ранее сообщалось, что фехтовальщицу из США дисквалифицировали с соревнований за нежелание сражаться с мужчиной.