В США спортсменка отказалась от соревнований из-за соперника-трансгендера
Фото: Instagram/abiygritte
6 апреля диск-гольфистка Абигейл Уилсон отказалась участвовать в соревнованиях, узнав, что ей предстоит соревноваться с выдающим себя за женщину мужчиной, сообщает Zakon.kz.
Абигейл Уилсон покинула поле, резко высказывавшись против сложившегося положения дел, когда увидела соперника-трансгендера.
"Женщины должны быть защищены в своих дивизионах. Это несправедливо. Я отказываюсь играть", – эмоционально высказалась диск-гольфистка.
Позже Уилсон прокомментировала ситуацию в Instagram. По ее словам, она приняла это решение осознанно.
"Я готова пожертвовать карьерой, если это поможет защитить будущее женского спорта", – написала спортсменка.
Угрозы, сопровождавшие аналогичные случаи ранее, сообщила Абигейл, вызывали у нее серьезную тревогу. Однако спортсменка не испугалась высказать свою позицию, так как она может иметь значение для других атлеток.
Ранее сообщалось, что фехтовальщицу из США дисквалифицировали с соревнований за нежелание сражаться с мужчиной.
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