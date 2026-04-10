В Лиге конференций УЕФА почти определились полуфинальные пары

В ночь на 10 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, где практически во всех матчах были зафиксированы разгромы, что позволяет некоторым командам почти бронировать себе место в полуфиналах текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Все эти разгромы были осуществлены на домашних аренах трех клубов: "Шахтер" (Украина), "Кристал Пэлас" (Англия) и "Райо Вальекано" (Испания).

Перечисленные коллективы с одинаковым счетом 3:0 нанесли урон следующим дружинам: АЗ (Нидерланды), "Фиорентина" (Италия) и АЕК (Греция).

Еще в одном матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА немецкий "Майнц" победил французский "Страсбур" (2:0).

Подводя итоги первых матчей, можно уже с большей долей вероятности отправить три вышеназванные команды в полуфинал третьего по значимости клубного турнира Европы.

Что касается "Майнца", то середнячок Бундеслиги вряд ли захочет упустить свое место в 1/2 финала и будет сражаться в ответной игре против "Страсбура" (16 апреля).

