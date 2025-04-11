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Спорт

Софья Самоделкина трогательно исполнила гимн Казахстана на церемонии награждения

Софья Самоделкина, фигуристка, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 02:20 Фото: Olympic.kz
В Усть-Каменогорске завершилась VI Зимняя Спартакиада по фигурному катанию. Ожидаемую победу среди женщин одержала Софья Самоделкина, с огромным отрывом опередившая своих соперниц, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, на церемонии награждения бывшая россиянка спела гимн Казахстана, приложив руку к сердцу.

После выступления Софья рассказала, что Спартакиада была важным заключительным соревнованием в сезоне для нее.


В прошлом году Самоделкина признавалась, что начала учить слова гимна Казахстана.

Софья родилась в Москве и является воспитанницей российской школы фигурного катания. Ее мама родилась в Алматы. С прошлого года Самоделкина получила гражданство Казахстана и начала выступать за нашу страну.

Ранее мы писали, что Софья Самоделкина завоевала симпатии жителей Усть-Каменогорска.

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Аксинья Титова
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