"Динамо" разгромил "Трактор" и установил исторический клубный рекорд

Поздно вечером 16 апреля хоккейный коллектив "Динамо" (Минск) "уничтожил" на своей арене челябинский "Трактор" со счетом 8:0 в рамках третьего матча четвертьфинала Кубка Гагарина, сообщает Zakon.kz.

Никто до начала этого поединка не верил в такой итоговый результат. "Минчане" от злости за две упущенные победы в предыдущих играх на своем льду просто снесли гостей.

"Динамо" даже установило исторический клубный рекорд в КХЛ, впервые забросив в ворота соперника восемь шайб.

Раньше команда из Беларуси не забивала больше семи голов.

"Переехав" челябинскую дружину, команда Дмитрия Квартальнова сократила отставание в серии второго раунда плей-офф КХЛ – 1-2.

Четвертый матч состоится 18 апреля в Минске.

В другом противостоянии игрового дня казанский "Ак Барс" дома проиграл московскому "Динамо" (1:3) в ходе третьей встречи четвертьфинала Кубка Гагарина-2025.

Тем самым подопечные Алексея Кудашова до минимума сократили отставание в своей серии – 1-2.

Параллельно с победой минского "Динамо" в Алматы порадовал своих фанатов ФК "Кайрат", который повторно разгромил "Атырау".