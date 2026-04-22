Спорт

Фанаты "Реала" освистали Мбаппе и Винисиуса перед матчем Ла Лиги

Футбол Победа Ла Лига, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 12:58
Очередная игра мадридского "Реала" в рамках 33-го тура чемпионата Испании была ознаменована неприятным моментом. В начале домашнего матча против "Алавеса" болельщики "сливочных" гулом и свистом выразили недовольство выступлениями Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Эмоции фанатов на "Сантьяго Бернабеу", который, кстати, впервые за долгое время не был заполнен, сами игроки тоже чувствовали с каждым касанием мяча.

Свисту также подверглись голкипер Андрей Лунин и защитник Альваро Каррерас. Вышеназванную четверку игроков болельщики королевского клуба обвиняют за провал в Лиге чемпионов УЕФА против "Баварии".

Сами же якобы виновные звезды по ходу матча отметились голами и принесли победу "Реалу" со счетом 2:1 (Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор).

Но это не единственное недовольство фанатов мадридской дружины. "Галактикос" второй год подряд может остаться без "золота" Ла Лиги.

Команда Альваро Арбелоа минувшей ночью прервала свою неудачную серию из четырех игр подряд и сейчас отстает от лидера "Барселоны" на 6 очков в турнирной таблице.

16 апреля "Реал" второй сезон подряд вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
