Опубликована сетка плей-офф в Национальной баскетбольной ассоциации

14 апреля за океаном прошел заключительный игровой день в регулярном чемпионате НБА, по итогам которого окончательно составлены пары по предстоящим матчам плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Первым этапом состязаний лучших баскетболистов планеты будет турнир "плей-ин", который стартует 15 апреля и продлится до 18 апреля.

Вслед за этим на обозрение болельщиков будет подан стартовый раунд плей-офф, который начнется 19 апреля.



К этому часу уже определены соперники по плей-офф в Западной конференции НБА: "Лейкерс" (третий сеянный) сыграет с "Миннесотой" (6), а "Денвер" (4) с "Клипперс". "Хьюстон" (2) встретится с победителем поединка "Голден Стэйт" (7) – "Мемфис" (8).

Будущими соперниками "Оклахомы" (1) могут стать "Голден Стэйт", "Мемфис", "Сакраменто" (9) или "Даллас" (10).

В первом раунде Восточной конференции НБА встретятся:

"Индиана" (4) – "Милуоки" (5).

"Никс" (3) – "Детройт" (6).

"Бостон" (2) – "Орландо" (7) / "Атланта" (8).

"Кливленд" (1) – "Орландо" / "Атланта" / "Чикаго" (9) / "Майами" (10).

За месяц до начала игр плей-офф легенда НБА Стефен Карри совершил исторический трехочковый бросок.