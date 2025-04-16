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Спорт

Сатпаев помог "Кайрату" во второй раз за 10 дней разгромить "Атырау"

Футбол Победа Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 22:19 Фото: Instagram/f.c.kairat
Вечером 16 апреля на Центральном стадионе Алматы прошел матч четвертого тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где чемпион страны "Кайрат" переиграл с крупным счетом "Атырау" – 4:0, сообщает Zakon.kz.

Алматинский коллектив уже на 52-й секунде поединка повел в счете благодаря усилиям своего молодого таланта Дастана Сатпаева.

Спустя время Еркин Тапалов удвоил преимущество чемпиона страны.

Другие два мяча "Кайрата" были оформлены во втором тайме.

Сначала отличился Александр Мартынович, а затем гол на свой счет записал Жоржиньо.

В итоге 4:0 и подопечные Рафаэля Уразбахтина, набрав 13 очков, единолично возглавили турнирную таблицу КПЛ-2025.

Остальные матчи четвертого тура пройдут 19 апреля.

Стоит напомнить, что 6 апреля дубль Дастана Сатпаева принес выездной успех "Кайрату" в перенесенном матче 16-го тура с "Атырау".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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