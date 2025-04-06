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Спорт

Дубль 16-летнего Сатпаева принес выездной успех "Кайрату" в КПЛ-2025

Футбол Дубль Победа, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 19:27 Фото: telegram/fc_kairat
6 апреля в казахстанском футбольном чемпионате состоялся перенесенный матч 16-го тура, где алматинский "Кайрат" на выезде разгромил "Атырау" – 4:1 – благодаря трем результативным действиям своего молодого таланта Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

16-летний форвард гостей открыл счет в начале второго тайма. Спустя мгновение Сатпаев записал в свой актив дубль. Вскоре "Атырау" сумел сократить отставание, отличился Цветелин Чунчуков.

Далее в преимущество "Кайрата" превратились еще два мяча. Авторами голов стали Юг Станоев и Жоржиньо.

В итоге 4:1 и третья подряд победа алматинского клуба в текущем первенстве.

Наряду с перенесенной игрой "Кайрата" также прошли поединки 4-го тура КПЛ-2025, где зафиксированы следующие результаты: "Окжетпес" – "Тобол" – 0:1, "Жетысу" – "Женис" – 0:0, "Астана" – "Ордабасы" – 2:1, "Кызылжар" – "Туран" – 2:3, "Актобе" – "Кайсар" – 4:1, "Елимай" – "Улытау" – 3:0.

 

После этих сыгранных матчей во главе турнирной таблицы по-прежнему красуется тройка лидеров в лице "Кайрата", "Актобе" и "Астаны". У всех по 10 набранных очков.

Тем временем в чемпионате Франции по футболу досрочно за шесть туров до окончания сезона определился победитель. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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