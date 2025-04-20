Определился первый полуфиналист Кубка Гагарина-2025

20 апреля 2025 года челябинский хоккейный клуб "Трактор" первым пробился в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв дома "Динамо" (Минск) в пятом матче серии со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

По итогам всей серии челябинский коллектив был сильнее "динамовцев" со счетом 4-1. Тем самым "Трактор" второй год подряд сыграет в третьем раунде Кубка Гагарина.

В заключительном матче у хозяев льда отличились Виталий Кравцов (дубль) и Арсений Коромыслов. У клуба из Беларуси единственную шайбу забил Илья Усов.

Будущий соперник челябинской дружины определится чуть позднее, когда завершатся другие четвертьфинальные поединки текущего турнира.

Теперь команда канадского наставника Бенуа Гру второй сезон подряд попытается пробиться в финал Кубка Гагарина. В 2024 году им дорогу преградил ярославский "Локомотив" (4-0).

Тем временем на днях штаб сборной Казахстана по хоккею пополнился главным тренером "Адмирала".

