"Трактор" одержал вторую фантастическую победу в 1/4 финала Кубка Гагарина
Хозяева льда неимоверными усилиями сделали камбэк со счета 0:3 во втором периоде данного поединка. Авторами трех важных шайб у "Трактора" стали форвард Максим Шабанов (дубль) и защитник Стивен Кэмпфер.
Восстановив равновесие, "челябинцы" забили решающий и победный гол на 10-й минуте дополнительного периода, когда отличился Григорий Дронов.
В итоге команда Бенуа Гру обыграла минский коллектив со счетом 4:3 во второй игре подряд, проигрывая по ходу встречи. Уральская дружина повела в серии второго раунда Кубка Гагарина – 2-0. Третий матч в этом противостоянии пройдет 16 апреля в Минске.
Как известно, по ходу первого матча данной серии, который прошел 12 апреля, "Трактор" забил рекордные три шайбы за 22 секунды и обыграл "Динамо".
Накануне в другом четвертьфинальном противоборстве "Ак Барс" на выезде переиграл "Динамо" (2:0) также во втором матче подряд.