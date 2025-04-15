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Спорт

"Трактор" одержал вторую фантастическую победу в 1/4 финала Кубка Гагарина

Хоккей Волевая Победа, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 09:57 Фото: Instagram/hc_traktor
Вечером 14 апреля 2025 года челябинский хоккейный клуб "Трактор" дома выиграл второй матч подряд в серии с минским "Динамо" – 4:3 в рамках второго раунда Кубка Гагарина-2025, сообщает Zakon.kz.

Хозяева льда неимоверными усилиями сделали камбэк со счета 0:3 во втором периоде данного поединка. Авторами трех важных шайб у "Трактора" стали форвард Максим Шабанов (дубль) и защитник Стивен Кэмпфер.

Восстановив равновесие, "челябинцы" забили решающий и победный гол на 10-й минуте дополнительного периода, когда отличился Григорий Дронов.

В итоге команда Бенуа Гру обыграла минский коллектив со счетом 4:3 во второй игре подряд, проигрывая по ходу встречи. Уральская дружина повела в серии второго раунда Кубка Гагарина – 2-0. Третий матч в этом противостоянии пройдет 16 апреля в Минске.

Как известно, по ходу первого матча данной серии, который прошел 12 апреля, "Трактор" забил рекордные три шайбы за 22 секунды и обыграл "Динамо".

Накануне в другом четвертьфинальном противоборстве "Ак Барс" на выезде переиграл "Динамо" (2:0) также во втором матче подряд.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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